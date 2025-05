Stand: 19.05.2025 16:57 Uhr Rostocker Wasserspringer für EM und WM nominiert

Der Deutsche Schwimm-Verband hat am Montag das Aufgebot für die EM und WM im Wasserspringen bekannt gegeben. Mit dabei sind auch drei Sportlerinnen und Sportler vom Wasserspringerclub Rostock. Für die Weltmeisterschaft in Singapur (11. Juli bis 3. August) ist die Olympiastarterin Jette Müller ebenso nominiert worden wie Ole Rösler. Beide sind auch bei der Europameisterschaft dabei, genauso wie Teamkollege Espen Prenzyna. Die EM beginnt bereits am Donnerstag im türkischen Belek und dauert bis zum 28. Mai. Für den erst 17 Jahre alten Ole Rösler, der am Wochenende in der heimischen Neptunschwimmhalle Deutscher Meister wurde, ist der EM-Start die erste internationale Meisterschaft der offenen Klasse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 19.05.2025 | 16:50 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock