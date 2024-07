Stand: 25.07.2024 05:00 Uhr Rostocker Traditionsfeuerlöschboot feiert 40. Geburtstag

Ein dreiviertel Jahr nach dem eigentlichen Jubiläum feiert das historische Rostocker Feuerlöschboot "FLB 40-3" heute seinen 40. Geburtstag. Das Boot war im Oktober 1983 in Dienst gestellt und 2020 von einem Traditionsverein vor der Verschrottung bewahrt worden. Weil dringend notwendige Reparaturen wegen fehlender Werftkapazitäten immer wieder verschoben werden mussten, kann das Jubiläum erst jetzt gefeiert werden. Seit April liegt das 40 Meter lange auffallend rote Boot an der Pier der Neptunwerft - auch deshalb, weil die Kaianlage am Stammliegeplatz bei der Freiwilligen Feuerwehr im Rostocker Stadtteil Groß Klein ebenfalls repariert werden muss. In Eigenleistung und mit Unterstützung vieler Firmen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, so Vereinschef Thomas Wilde, sind inzwischen unter anderem die Außenhaut erneuert, Spanten ersetzt und Querstrahlruder eingebaut worden. Letztere sollen die Manövrierfähigkeit erhöhen. Nach der aufwendigen Sanierung haben die Behörden die Seetauglichkeit des Bootes für die nächsten fünf Jahre bestätigt. Heute wird das mit Unterstützern und Vereinsmitgliedern am Kreuzfahrtterminal in Warnemünde gefeiert. Höhepunkt ist nach Sonnenuntergang eine Lasershow von Bord aus, quasi als Test für die Einsätze des Feuerlöschbootes auf der bevorstehenden Hanse Sail.

