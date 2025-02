Stand: 18.02.2025 17:45 Uhr Rostocker "Mittagsmatrosen" kochen Essen für Schulkinder

Die Hansestadt Rostock wird künftig sich wieder selbst um Mittagessen von Kindern und Jugendlichen in kommunalen Schulen kümmern. Dafür wurde bereits 2023 eine stadteigene Gesellschaft gegründet. Die sogenannten "Mittagsmatrosen" wollen die Kinder in Rostock ab dem nächsten Schuljahr mit einem ausgewogenen und gesunden Mittagessen in der Schule versorgen. Das Ziel ist es, qualitativ besseres Essen anzubieten, damit wieder mehr Kinder in der Schule Mittag essen. Aktuell sind es laut Schulsenator Steffen Bockhahn (parteilos) weniger als 25 Prozent. Nun sollen zunächst die Eltern davon überzeugt werden, ihre Kinder wieder zum Schulessen anzumelden. Die betriebseigene Küche steht allerdings erst ab 2026 zur Verfügung. Deshalb wird im ersten Jahr noch Essen zugekauft. Ein Essen der "Mittagsmatrosen" soll künftig zwischen 5,36 und 5,42 Euro pro Portion kosten.

