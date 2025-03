Stand: 28.03.2025 06:32 Uhr Rostocker Feuerwehr löscht Ödlandbrand in Toitenwinkel

Im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel hat am Donnerstagabend eine Ödlandfläche in einer Ausdehnung von rund 150 Quadratmetern gebrannt. Der Polizei zufolge war das Feuer in trockenem Schilf gegen 18 Uhr 30 ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Gefahr für Anwohner habe nicht bestanden, hieß es. Die Polizei geht davon aus, das das Feuer gelegt wurde und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

