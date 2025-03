Stand: 27.03.2025 07:28 Uhr Rostocker Bürgerschaft stimmt Finanzrahmen für Haushalt 26/27 zu

Die Rostocker Bürgerschaft hat am Abend den Finanzrahmen für den Haushalt 2026/2027 gebilligt. Dieser bildet sich aus möglichen Ausgaben der Verwaltung, Tilgung von Schulden und Investitionen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Schulden der Stadt in den kommenden beiden Jahren auf rund 130 Millionen Euro wachsen. Das liege unter anderem an den steigenden Kosten für Sozialleistungen bei gleichzeitig stagnierenden Steuereinnahmen, hieß es. Beschlossen wurde auch, dass in Bussen und Bahnen der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) künftig wichtige touristische Orte und Umsteigeknoten auf Deutsch und auf Englisch angesagt werden sollen. Außerdem wurde Oberbürgermeisterin Kröger beauftragt, für den Stadtteil Diedrichshagen nach einem geeigneten Ort für ein künftiges Wahllokal zu suchen. Zuletzt mussten die Einwohner auf Wahllokale im Stadtteil Warnemünde ausweichen oder per Briefwahl abstimmen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock