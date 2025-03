Stand: 09.03.2025 13:32 Uhr Rostock gewinnt Goalball Champions League Spieltag

Der Rostocker Goalball-Club Hansa hat den Champions League Spieltag in Rostock gewonnen. Das Finale am Sonntag zwischen Näpäjä aus Finnland und dem RGC Hansa ging sogar in die Verlängerung, da die Gäste mit dem letzten Wurf in der regulären Spielzeit noch den Ausgleich erzielten. In der Overtime markierte Kilian Kollrep den 5:4-Siegtreffer. Mit diesem Erfolg qualifizieren sich die Rostocker Goalballer für die Champions League Finalrunde im vom 19. bis 23. Juni in Portugal. Nach Silber im Vorjahr ist auch hier ein Podestplatz das Ziel. Bei dem Spieltag in der Rostocker Christophorus-Sporthalle waren acht Mannschaften aus sieben europäischen Ländern am Start. Goalball ist eine paralympische Sportart für Sehbeeinträchtigte. Die Spieler tragen lichtundurchlässige Brillen und versuchen einen Klingelball ins gegnerische Tor zu rollen.

