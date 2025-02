Stand: 03.02.2025 15:49 Uhr Rostock: Zwischenergebnisse bei Umfrage zur Kultur

Seit mehr als einem Jahr entwickelt die Stadt einen Kulturentwicklungsplan bis 2035 für Rostock. In Auftrag gegeben wurde dieser 2023 von der Rostocker Bürgerschaft. Dazu läuft noch bis zum 28. Februar eine Umfrage, an der Rostocker Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Rund 1.000 Menschen aus allen Rostocker Stadtteilen haben bereits angegeben, wie sie die Kultur in Rostock wahrnehmen, welche Angebote sie nutzen und was sie sich wünschen, sagt Franziska Nagorny vom Amt für Kultur, Denkmalpflege und Museen. Davon hätten über 90 Prozent angegeben, Kulturangebote mehrmals im Monat zu nutzen und dass sie zufrieden damit sind, was geboten wird, sagt Karolin Quandt vom Verein "fint", der die Online-Umfrage betreut. Viele Kulturveranstaltungen im Theater oder in Museen, aber auch Konzerte oder Seminare werden laut Quandt beispielsweise gut angenommen.

Die bisherigen Zwischenergebnisse zeigen auch, dass die Rostockerinnen und Rostocker besser über Kulturangebote informiert werden wollen. Außerdem gehe aus der Umfrage hervor, dass Kinder und Jugendlichen mehr Angebote benötigen. Ab März sollen die Ergebnisse ausgewertet werden. Die Ergebnisse der Umfrage sollen der Rostocker Bürgerschaft im Laufe des Jahres vorgelegt werden.

