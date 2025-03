Stand: 29.03.2025 09:59 Uhr Rostock: Zweiter Jahrgang Hebammenstudium abgeschlossen

13 Absolventinnen des Studiengangs Hebammenwissenschaft an der Universitätsmedizin Rostock haben ihren Abschluss gefeiert. In feierlichem Rahmen wurden ihnen in der Aula des Hauptgebäudes der Universität Rostock ihre Zeugnisse überreicht. Damit haben sie nicht nur die staatliche Prüfung für Hebammen bestanden, sondern auch den akademischen Grad „Bachelor of Science“ erworben. Der duale Studiengang Hebammenwissenschaft wurde im Wintersemester 2020/21 als erster Studiengang dieser Art in Mecklenburg-Vorpommern eingeführt. Er erstreckt sich über sieben Semester und kombiniert wissenschaftliche Inhalte mit umfassenden Praxiserfahrungen. Während ihres Studiums absolvierten die Studentinnen praktische Einsätze in Kooperationskliniken sowie bei freiberuflichen Hebammen und Beratungsstellen. Ergänzend steht ihnen ein modern ausgestatteter Übungskreißsaal an der Universitätsmedizin Rostock zur Verfügung, in dem sie geburtshilfliche Situationen realitätsnah simulieren konnten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock