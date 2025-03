Stand: 20.03.2025 07:21 Uhr Rostock: Zwei Männer am Stadthafen angefahren

Ein Autofahrer hat am Mittwochabend am Rostocker Stadthafen auf der Straße "Am Strande" zwei Passanten erfasst und verletzt. Nach Angaben der Polizei übersah der 62-Jährige das Rotlicht einer Ampel auf Höhe der Schnickmannstraße, als gerade zwei junge Männer die Straße überquerten. Ein 25 Jahre alter Radfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen sind laut Polizei aber nicht lebensbedrohlich. Der zweite Mann war zu Fuß unterwegs. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die rechte Fahrspur wurde in Richtung Innenstadt zeitweise gesperrt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Am Unfallort kam die DEKRA zur Unfalldokumentation zum Einsatz.

