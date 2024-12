Stand: 19.12.2024 16:31 Uhr Rostock: Warnowstromer fällt noch bis Freitag aus

Aufgrund von Wartungsarbeiten fährt der Rostocker "Warnowstromer" zwischen Kabutzenhof und Gehlsdorf bis voraussichtlich Freitag (20.12.) 15 Uhr nicht. Ursprünglich sollten am Donnerstagnachmittag die Arbeiten beendet sein. Um von Gehlsdorf in Richtung Innenstadt zu gelangen, kann die Buslinie 45 ab Haltestelle Fährstraße/Michaelshof genutzt werden. Am Dierkower Kreuz fahren dann die Straßenbahnlinien 1, 3 oder 4. Der "Warnowstromer" ist seit rund drei Jahren im Nahverkehr über die Warnow im Einsatz. Seitdem sorgen reparaturbedingte Ausfallzeiten für Kritik.

