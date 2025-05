Stand: 19.05.2025 17:42 Uhr Rostock: Sommerstraße am Brink fällt erneut aus

Auch in diesem Jahr wird die angekündigte Sommerstraße am Brink in Rostock nicht eingerichtet. Grund ist, dass die dafür benötigte Dauergenehmigung vom Land noch nicht vorliegt, so die Rostocker Stadtverwaltung. Das liege an einem Formfehler im Antrag. Die Stadt rechnet nun erst im Herbst mit einer Genehmigung.

Bereits das zweite Jahr in Folge keine Sommerstraße

Die Sommerstraße sollte den Verkehr beruhigen und Gastronomen die Möglichkeit geben, mehr Gäste draußen zu bewirten. Dafür wurde erstmals vor vier Jahren im Sommer ein kurzer Straßenabschnitt zwischen der Wismarschen Straße und der Leonhardstraße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt für Autofahrer gesperrt. Die Idee ist zunächst als Modellprojekt gestartet und wurde mit einer wissenschaftlichen Studie begleitet. Danach sollte die Sommerstraße am Brink eigentlich jedes Jahr wiederkehren. Doch bereits vergangenes Jahr entfiel das Projekt, damals wegen der vielen Baustellen in der KTV.

