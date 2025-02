Stand: 02.02.2025 18:16 Uhr Rostock Seawolves holen den vierten Heimsieg in Folge

Die Rostock Seawolves haben den vierten Heimsieg in Folge geholt. Vor knapp 4.500 Zuschauern gewannen die Seawolves am Sonntag mit 88:82 gegen die Academics Heidelberg. Es war bis zum Schluss ein echter Krimi in der Rostocker Stadthalle, mit dem besseren Ende für die Seawolves. Bis zum letzten Viertel hatten die Rostocker das Spiel im Griff, doch dann bekamen die Heidelberger die zweite Luft und drehten das Spiel. Am Ende gewannen die Seawolves allerdings verdient - auch dank eines überragenden Robin Amaize. Der 31-Jährige machte 32 Punkte, das ist sein persönlicher Karriere-Highscore. Das nächste Spiel für die Seawolves ist am kommenden Wochenende die Auswärtspartie gegen die Würzurg Baskets.

