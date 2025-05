Rostock: Rettungseinsatz nach Straßenbahnunfall beendet Stand: 19.05.2025 17:31 Uhr Ein Unfall mit einer Straßenbahn in Rostock sorgte am Montag für einen Großeinsatz von Rettungskräften. Ein Kind wurde unter einem Fahrzeug eingeklemmt.

In Rostock hat es am Montagnachmittag einen Unfall mit einer Straßenbahn gegeben. Laut Polizei war gegen 16.30 Uhr ein Kind in das Gleis gestürzt und geriet unter einen Waggon. Das Kind war für etwa halbe Stunde unter dem Wagen eingeklemmt, konnte aber befreit werden. Dafür wurde die Straßenbahn mithilfe einer hydraulischen Vorrichtung angehoben, die Feuerwehr hat die Bahn zusätzlich mit Holzblöcken gesichert. Das Kind kam verletzt in die Rostocker Uniklinik.

Nahverkehr in der Stadt eingeschränkt

Insgesamt waren etwa 35 Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr beteiligt. Die Polizei weist darauf hin, dass Schaulustige die Rettungsarbeiten erheblich behindert haben. Es kam am Nachmittag weiterhin zu erheblichen Ausfällen und Verzögerungen im Nahverkehr in der Innenstadt. Die Lange Straße war zwischenzeitig auch für den Autoverkehr gesperrt.

