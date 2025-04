Stand: 23.04.2025 17:30 Uhr Rostock: Radfahrer am Warnowufer angefahren

Am Mittwochvormittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall am Rostocker Warnowufer, Ecke Friedrichstraße, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Nach Polizeiangaben wollte der 24-Jährige die vierspurige Straße an einer Ampel überqueren, als er vom einem Lkw erfasst wurde. Laut Zeugenaussagen soll der Laster-Fahrer das für ihn geltende Rotlicht missachtet haben. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde umgehend mit einem Rettungswagen in eine Rostocker Klinik eingeliefert. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kriminalpolizei Rostock die Ermittlungen aufgenommen.

