03.03.2025 16:34 Uhr Rostock: Polizei stellt Jugendliche nach Kellereinbrüchen

Vier Jugendliche im Alter zwischen 13 und 17 Jahren müssen sich wegen mehrerer Kellereinbrüche im Rostocker Stadtteil Kröpeliner Tor-Vorstadt verantworten. Ein Zeuge in der Luisenstraße hörte am Sonnabend gegen 3 Uhr laute Geräusche. Er beobachtete, wie die Jugendlichen ein Mehrfamilienhaus mit Gegenständen verließen. Als er sah, dass ein Kellerabteil im Haus aufgebrochen war, informierte er die Polizei. Die Beamten konnten die Jugendliche am nahegelegenen Gertrudenplatz stellen. Sie hatten ein hochwertiges Fahrrad, Spielkonsolen, Motorradhelme, einen Fahrzeugschlüssel sowie Werkzeug bei sich. Der Geschädigte erkannte nur einen Teil des Diebesguts. Der Rest stammte von einem weiteren Raubzug. Denn im Tagesverlauf meldete ein weiteres Opfer vier weitere Kellereinbrüche im Patriotischen Weg, ganz in der Nähe. Der Stehlschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und Hausfriedensbruch.

