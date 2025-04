Stand: 10.04.2025 06:37 Uhr "Rostock Kreativ" startet in Rostocker Kunsthalle

Dieses Jahr wird die Kunsthalle zum 13. Mal zur Bühne für "Rostock Kreativ". Vom 10. bis 21. April erwartet das Publikum eine Ausstellung, die nicht nur die Werke der talentierten Freizeitkünstler aus der Region Rostock zeigt, sondern auch Kunstwerke aus umliegenden Städten und Regionen mit einbezieht. Alle Teilnehmer durften jeweils nur ein Bild einreichen. Am ersten Tag der Annahme der Werke, hatte es bereits eine lange Schlange vor der Kunsthalle gegeben, weil so viele Hobbykünstler teilnehmen wollten. Am 21. April wird dann der Publikumspreis verliehen.

