Stand: 21.02.2025 15:05 Uhr Rostock: Klage gegen Rettungsdienstvergabe abgewiesen

Eine Klage des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) gegen die Auswahlentscheidung zum Betrieb des Rettungsdienstes in der Stadt ist abgewiesen worden. Das teilte das Verwaltungsgericht in Schwerin auf Anfrage mit. Der DRK-Kreisverband Rostock will nun weiter vor das Oberverwaltungsgericht ziehen. Hintergrund ist das Rettungsdienstgesetz von 2015. Weil entsprechende Verträge auslaufen, wurden die Leistungen neu ausgeschrieben und an andere Anbieter vergeben. Das DRK ist seit 34 Jahren für den Rettungsdienst in Rostock im Einsatz.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock