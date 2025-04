Stand: 09.04.2025 07:30 Uhr Rostock: Islamisches Kulturzentrum soll bald eröffnet werden

Ende April soll ein islamisches Kulturzentrum im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel eröffnet werden. Das Projekt ist am Dienstag-Abend auf der Ortsbeiratssitzung in Dierkow vorgestellt worden. Nach Angaben des Vereins Islamischer Bund Rostock soll das Zentrum als zusätzliches Gemeindehaus dienen. Mit einem besonders großen Andrang rechnet ein Sprecher vor allem zu den Freitagsgebeten. Es sei für alle Besucher offen, auch für nicht-muslimische Personen. Gebete würden in arabischer Sprache abgehalten, Predigten in arabischer und deutscher Sprache. Nach Angaben des Islamischen Bundes wird die neue Einrichtung als Kulturzentrum bezeichnet, weil es in ihr auch Kommunikation und Beratung zur muslimischen Kultur geben soll. Am geplanten Bau einer neuen Moschee in Rostock hält der Islamische Bund ebenfalls fest. Bis diese errichtet werden könne, werde es aber noch einige Jahre dauern, so der Sprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 09.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock