Rostock: In Groß Klein hat es in einer Tiefgarage gebrannt

Gestern Abend hat es in der Tiefgarage am Klenow Tor ein Feuer gegeben. Mindestens ein Pkw brannte komplett aus. Verletzt wurde niemand. Wegen der starken Rauchentwicklung und Löscharbeiten mussten ein Supermarkt geschlossen und die Albrecht-Tischbein-Straße voll gesperrt werden. Der Schaden wird aktuell mit 10.000 Euro angegeben. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung. Seit langem gibt es Probleme unter anderem mit Vandalismus im Einkaufszentrum in Rostock Groß Klein. Zuletzt hatten die Stadtwerke die Fernwärmeversorgung eingestellt. Der Eigentümer, eine Berliner Immobiliengesellschaft, hatte Rechnungen nicht beglichen. Die ansässigen Arztpraxen und Geschäfte beklagen seit Monaten die Untätigkeit des Eigentümers und die daraus folgenden schlechten Mietbedingungen.

