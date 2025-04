Stand: 01.04.2025 19:36 Uhr Rostock: Hobbykünstler geben Werke zu "Rostock Kreativ"

Kunsthallenleiter Jörg-Uwe Neumann freut sich schon, als die Hobbykünstler ihre Werke anliefern, über den großen Andrang. Es seien tolle Arbeiten mit wunderbarer Qualität dabei, so Neumann. Die Ausstellungsstücke kommen aus Rostock und der gesamten Umgebung. Jeder Freizeitkünstler darf bis 7. April ein Werk aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, Skulptur oder Fotografie abgeben. Gezeigt werden sie in der Kunsthalle in Rostock vom 10. bis 21. April. Die Ausstellung "Rostock Kreativ" gibt es in diesem Jahr bereits zum 13. Mal. Es wird auch wieder ein Publikumspreis verliehen.

