Stand: 15.04.2025 07:28 Uhr Rostock: Gefahr durch geöffnete Gullydeckel im Stadtgebiet

Die Polizei in Rostock beobachtet in den vergangenen Wochen vermehrt, dass im Stadtgebiet Gullydeckel geöffnet werden. Zuletzt meldeten am Sonnabend gegen 10:30 Uhr Passanten, dass unter anderem Am Schmarler Bach vier Schachtabdeckungen auf sind. Ein Deckel wurde von den unbekannten Tätern vollständig entfernt und konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Rostock ermittelt wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Strafrechtliche Konsequenzen

Die geöffneten Schächte sind zum Teil mehrere Meter tief. Ein Sturz könne schwerwiegende bis tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die Polizei weist darauf hin, dass das Entfernen oder Öffnen von Gullydeckeln strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wer solche Handlungen beobachtet oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

