Stand: 24.02.2025 18:52 Uhr Rostock: Gedenken an Kriegstote des russischen Angriffskrieges

Am 24. Februar 2022 startete Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Den dritten Jahrestag des Angriffes nahmen mehrere hundert Menschen in Rostock als Anlass, um den Kriegsopfern zu gedenken. Viele der Anwesenden trugen Blau-Gelb als sie sich singend durch die Rostocker Innenstadt bewegten. Das Deutsch-Ukrainische Zentrum Rostock hatte die Versammlung angemeldet. Auch die Wahlergebnisse und die aktuelle politische Situation seien Gründe, warum sie auf die Straße gehen würden, so eine Sprecherin des Deutsch-Ukrainischen Zentrums.

