Rostock: Fußball-Projekt feiert zehnjähriges Bestehen

Das Rostocker Stadtteilprojekt "AOK Free Kick" feiert am Freitag mit einem Jubiläums-Turnier sein zehnjähriges Bestehen in der Sporthalle Evershagen (Maxim-Gorki-Straße 69). Das kostenfreie Fußballtraining bietet Kindern zwischen acht und zwölf Jahren aus allen Rostocker Stadtteilen eine Möglichkeit, Sport zu treiben. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um Kindern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft den Zugang zum Sport zu ermöglichen. Es soll die Freude an Bewegung sowie die soziale und gesundheitliche Entwicklung der Kinder fördern. Trainiert wird unter der Anleitung der ehemaligen Hansa-Trainer Juri Schlünz und Andreas Zachhuber immer dienstags in Toitenwinkel und freitags in Evershagen. Rund 800 Kinder haben bereits an dem Projekt teilgenommen.

