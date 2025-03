Stand: 31.03.2025 09:01 Uhr Rostock: Freie Fahrt mit GästeCard

Vom 1. April an wird die GästeCard weiter digitalisiert. Die für Rostocker Übernachtungsgäste in der Kurabgabe enthaltene Berechtigung zur Nutzung von Bussen und Bahnen in der Region wird künftig mithilfe eines digitalen QR-Codes auf der GästeCard abgebildet. Diese digital ausgegebene Fahrtberechtigung vereinfacht sowohl die Ausgabe an die touristischen Gäste als auch die Kontrolle für Fahrgäste und Personal in den Verkehrsmitteln des VVW, teilt die Tourismuszentrale mit.

