Rostock: DRK bald nicht mehr im Rettungsdienst der Stadt?

Seit 34 Jahren ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK) für den Rettungsdienst in Rostock im Einsatz. Doch weil entsprechende Verträge laut dem Rettungsdienstgesetz nach spätestens zehn Jahren ihre Gültigkeit verlieren, wurden die Leistungen neu ausgeschrieben. Das DRK ging im Ergebnis leer aus und hat keinen der fünf Teilbereiche mehr gewonnen. Stattdessen sei derzeit vorgesehen, neben den Johannitern den IMS Rettungsdienst sowie die Firma Ruhrmedic zu beauftragen, heißt es aus der Stadt. Dagegen will das DRK nun klagen. Bisher betreibt das DRK in Rostock drei Rettungswachen mit mehr als 100 Fachkräften. Die Stadt regt an, die neuen Rettungsdienstleister könnten das Personal übernehmen. Spätestens im Juni soll das Vergabeverfahren nach Angaben der Stadtverwaltung endgültig abgeschlossen sein.

