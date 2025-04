Stand: 22.04.2025 12:43 Uhr Rostock: Bushaltestellen am Doberaner Platz fallen vorläufig weg

Vom 22. April bis zum 8. Mai entfallen die Bushaltestellen am Doberaner Platz in Rostock. Der Grund sind Arbeiten an den Gleisen der Straßenbahn in der Doberaner Straße. Die Buslinie 25 wird in dem Zeitraum zwischen dem Saarplatz und dem Schröderplatz über die Arnold-Bernhard-Straße umgeleitet. Gleiches gilt bis zur Nacht auf den 9. Mai auch für die Nachtbuslinien F1 und F2. Eine Möglichkeit, zwischen den beiden Linien umzusteigen, gibt es am Saarplatz. Der Doberaner Platz wird von der F1 angefahren. Die Nachtbuslinie F4 fährt nur zwischen Riekdahl und Hauptbahnhof Nord. Die Haltestellen Goetheplatz, Deutsche-Med-Platz und Doberaner Platz entfallen. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Internetseite der Rostocker Straßenbahn AG.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 22.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock