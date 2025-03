Stand: 17.03.2025 07:14 Uhr Rostock: Brand in einem Dachstuhl in der Innenstadt

Am späten Sonntagabend hat es einen Brand in der Rostocker Innenstadt gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es im Dachbereich eines viergeschossigen Hauses in der Kleinen Wasserstraße. Der durch das Feuer verursachte Rauch zog in das Treppenhaus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr wurde ein größerer Schaden verhindert. Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Am Einsatz waren insgesamt 45 Rettungskräfte beteiligt. Neben Feuerwehrleuten der Berufsfeuerwehr auch Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Stadt-Mitte. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch unklar.

