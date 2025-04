Stand: 19.04.2025 10:06 Uhr Rostock: Bauarbeiten am Ulmenmarkt auf der Zielgeraden

Die Arbeiten rund um den Ulmenmarkt befinden sich aktuell im letzten Teilabschnitt, teilt das Tiefbauamt mit. So konnte der Verkehr vom Saarplatz kommend in die Ulmenstraße einspurig freigegeben werden. Zunächst gilt hier die Einbahnstraßenregelung. Seit Mai 2023 wurde an der grundhaften Erneuerung der Verkehrsanlagen sowie sämtlicher Leitungen zur Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung in der Ulmenstraße gearbeitet. Durch den neuen Regenwasserkanal sowie den unterirdischen Strauraumkanal für Regenwasser mit einem Speichervolumen von 500.000 Litern wird die Entwässerung für die Kröpeliner-Tor-Vorstadt bei Starkregen verbessert. Die Kosten für den Straßenbau liegen bei etwa 3,25 Mio. €. Das Auftragsvolumen im Auftrag des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes (WWAV) liegt bei rund 6,7 Mio. Euro. Bis voraussichtlich Mitte Juli 2025 sollen alle Arbeiten abgeschlossen werden.

