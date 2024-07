Stand: 26.07.2024 12:08 Uhr Rostock: Archäologen auf der Theaterbaustelle

Die Baustelle für das neue Rostocker Volkstheater wird in den kommenden Wochen archäologisch untersucht. Fachleute der Firma Archäologie in Mecklenburg-Vorpommern (AIM-V) führen eine Quartiersausgrabung durch und legen alte Strukturen frei. Erste Funde führen zurück in die Barockzeit (in Mecklenburg ca. 1620/25 bis 1760/70). Dazu zählen tönerne Pfeifenstiele, Fayencen aus Stralsund und Stettin, Verzierungen von Ofenkacheln oder auch Grapenfüße (Grapen = bauchiges Kochgefäß mit drei Standfüßen), so Grabungsleiterin Janin Zorn. In Abhängigkeit von den archäologischen Grabungen wird Anfang 2025 mit der Baustelleneinrichtung begonnen. Im Anschluss beginnen die Baugrubenarbeiten. Die Fertigstellung des neuen Theaters ist bis Jahresende 2028 geplant.

