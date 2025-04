Stand: 16.04.2025 13:36 Uhr Rostock: Angebot für Frauen die von häuslicher Gewalt betroffen sind

In Rostock gibt es ein neues Gruppenangebot für Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Bei der Beratungsstelle "BeLa" war das Fallaufkommen so hoch, dass die Stadt seit Jahresbeginn eine zweite Sozialpädagogin finanziert. Dadurch kann nun alle zwei Wochen ein zusätzliches Gruppengespräch am Nachmittag angeboten werden. Die Angebote sind offen und kostenlos. Die Beraterinnen informieren, unterstützen beim Neustart in ein Leben ohne Gewalt, machen Hausbesuche und begleiten die Frauen zu Ämtern. Allein im vergangenen Jahr hat die Beratungsstelle 99 Betroffene betreut.

Psychische Gewalt Teil häuslicher Gewalt

"Bei häuslicher Gewalt denken viele an Schläge oder Vergewaltigung. Aber häusliche Gewalt, das ist eben auch psychische Gewalt. Diese emotionale Gewalt macht dich schleichend kaputt“, so eine Betroffene, die in der Gruppenberatung Hilfe und Unterstützung gefunden hat. Immer die Bedürfnisse von anderen erfüllen, die Familie am Laufen halten, sich selbst komplett nach hinten stellen. Bis der Körper nicht mehr mitmacht.

