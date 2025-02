Stand: 20.02.2025 11:19 Uhr Rostock: Ab Montag Sperrungen Verbindungsweg und Neubrandenburger Straße

Am Montag werden in Rostock sowohl die Neubrandenburger Straße als auch der Verbindungsweg gesperrt. Beide Baustellen im Stadtteil Brinckmansdorf werden monatelang für Verkehrseinschränkungen sorgen. Zunächst wird am Montagmorgen der Verbindungsweg voll gesperrt. Dort verlegen die Stadtwerke Rostock Fernwärmeleitungen. Der Beginn dieser Baustelle ist aufgrund der Witterungsbedingungen um eine Woche verschoben worden. Die Sperrung des Verbindungsweges wird voraussichtlich bis Juni 2025 andauern. Ebenfalls am Montag wird auch die Neubrandenburger Straße stadteinwärts vollgesperrt. Dort wird das Rostocker Tiefbauamt unter anderem die Fahrbahndecke erneuern. Stadtauswärts bleibt die Neubrandenburger Straße für Autofahrer geöffnet. Stadteinwärts erfolgt die Umleitung über die A19 und die Tessiner Straße. Diese Baustelle soll bis November 2025 andauern.

