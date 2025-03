Stand: 20.03.2025 17:19 Uhr Rostock: 90. Denkstein erinnert an Anna Becker

In Rostock ist der 90. sogenannte Denkstein verlegt worden, mit dem an das NS-Opfer Anna Becker erinnert wird. An der Adresse Kiebitzberg 1, im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt, an ihrem letzten frei gewählten Wohnort. Die Gedenkveranstaltung am Donnerstag zur Enthüllung des Denksteins ist von Schülerinnen und Schülern der Greenhouse-School Graal-Müritz gestaltet worden. Anna Becker (geborene Herz) wurde am 15. November 1883 in Barmen-Elberfeld, dem heutigen Wuppertal, in eine jüdische Familie geboren. Nach vielen aufeinanderfolgenden Wohnorten, oft im Ausland, und nach dem Tod ihres Mannes zog sie im Jahr 1936 in das neu errichtete Wohnviertel an der Rostocker Parkstraße. Im Juli 1942 wurde Anna Becker mit anderen jüdischen Einwohnerinnen und Einwohnern nach Auschwitz deportiert und dort in den Gaskammern ermordet, im Alter von 58 Jahren. Mit den Denksteinen erinnert der Förderverein des Max-Samuel-Hauses in Rostock an NS-Opfer. Sie werden durch Spendengelder finanziert.

