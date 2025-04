Stand: 22.04.2025 15:33 Uhr Rerik und Kühlungsborn: Einbrüche in Hotel und Gastro

In der Nacht von Karfreitag zu Samstag sind Unbekannte in Rerik (Landkreis Rostock) in zwei Hotels eingebrochen. Sowohl in der Kröpeliner Straße als auch in der Haffstraße verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Foyers. Im ersten Fall entwendeten die Täter eine Geldbörse. Im zweiten Fall wurden die Einbrecher durch die Alarmanlage verjagt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Am Morgen des 22. Aprils hat es einen weiteren Einbruch in Kühlungsborn (ebenfalls Landkreis Rostock) gegeben. Drei Personen sollen in ein Restaurant in der Sandstraße eingebrochen sein. Die unbekannten Täter flüchteten, nachdem sie die Alarmanlage auslösten. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt in allen drei Fällen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.

