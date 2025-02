Stand: 12.02.2025 17:30 Uhr Region Rostock: Streik sorgt für leere Ämter und fehlenden Nahverkehr

Wegen eines erneuten Warnstreiks bleiben Busse und Bahnen von Rebus und der RSAG in Rostock und im Landkreis am Donnerstag stehen. Termine in Ortsämtern oder Führerscheinstellen fallen teilweise aus. Auch einzelne Kitas werden bestreikt. Beim Rostocker Südstadtklinikum gibt es eine Notdienstvereinbarung, die Gewerkschaft ver.di will nach eigenen Aussagen an der Klinik "mit Augenmaß vorgehen". Der kommunale Arbeitgeberverband hat kein Verständnis für den Warnstreik, er sei zum jetzigen Zeitpunkt unverhältnismäßig.

Weitere Informationen Arbeitskampf in MV spitzt sich zu: Weitere Warnstreiks angekündigt Nachdem schon der Nahverkehr in den vergangenen Tagen von Warnstreiks betroffen war, sollen am Donnerstag weitere Institutionen hinzukommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 12.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock