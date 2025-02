Stand: 25.02.2025 06:46 Uhr Rebus für weitere zehn Jahre im Landkreis Rostock unterwegs

In einem sogenannten "Direktvergabe"-Verfahren ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Güstrow (Landkreis Rostock) für weitere zehn Jahre beauftragt worden, im Landkreis zu fahren. Drei Monate lag die Ausschreibung aus, Einwände gab es nicht. Rebus besitzt mit seinen 52 Wasserstoffbussen eine der klimafreundlichsten ÖPNV-Flotten Deutschlands, so Geschäftsführer Thomas Nienkerk.

Rebus setzt auf Wasserstoff

Getankt werden die Busse demnächst an zwei Tankstellen im Land: auf dem Betriebshof in Güstrow und in Bad Doberan. Die dortige Wasserstofftankstelle ist seit Montag im Probebetrieb. Läuft dort alles glatt, geht sie Ende März offiziell an den Start. Geliefert wird der Wasserstoff vom Laager Unternehmen "Apex", so Nienkerk. Pro Tag tankt die Flotte rund 500 kg Wasserstoff. Mit diesen Durchsatz hat Rebus laut dem Geschäftsführer "den größten Durchlauf in ganz Europa".

