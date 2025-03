Stand: 04.03.2025 11:01 Uhr Polizeikontrolle: Autofahrer im Karnevalskostüm stellt sich schlafend

Als Teterower Polizisten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Autofahrer kontrollieren wollten, entzog sich der Karnevalist einer Verkehrskontrolle. Er kam ihnen zuvor auf der L231 auf Höhe der Abfahrt Küsserow (Landkreis Rostock) entgegen und war von Altkalen in Richtung Jördenstorf unterwegs. Zunächst fanden die Beamten das Auto herrenlos auf einem Agrargelände in Gehmkendorf, bis sie in einem Silagehaufen einen 41-Jährigen im Karnevalskostüm fanden. Der stellte sich schlafend. Der Atemalkoholtest wies einen Promillewert von 1,05 auf. Der Mann bestritt zunächst selbst Fahrzeugführer, sondern vielmehr Mitfahrer in dem Fahrzeug gewesen zu sein. Im weiteren Verlauf gab der Mann zu, den Wagen gefahren zu haben. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Die Kriminalpolizei in Teterow ermittelt.

