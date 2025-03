Stand: 28.03.2025 09:26 Uhr Polizei stellt Diebesduo von Güstrower Drogeriemarkt

In Güstrow (Landkreis Rostock) hat die Polizei gestern zwei Ladendiebe stellen können. Die 31- und 37-jährigen Polen hatten gemeinsam aus einer Drogerie am Pferdemarkt Kosmetika im Wert von 1.700 Euro entwendet. Laut Polizei hatte ein Detektiv die beiden bemerkt und seine Beschreibung führte schließlich zur Festnahme. Im Fahrzeug der Männer wurde weiteres Diebesgut sichergestellt, dass die beiden in anderen norddeutschen Drogeriemärkten gestohlen haben sollen.

