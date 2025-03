Stand: 11.03.2025 15:22 Uhr Physiotherapeut wegen sexueller Übergriffe bei Rostock festgenommen

Im westlichen Umland von Rostock ist ein Physiotherapeut wegen möglicher sexueller Übergriffe auf Patientinnen festgenommen worden. Drei Frauen hatten Anzeige erstattet. Auch eine Praxis wurde bereits am 6. März durchsucht, so die Rostocker Kriminalpolizeiinspektion und Staatsanwaltschaft. Die Patientenakten könnten Hinweise zu möglichen weiteren Opfern geben. Der Beschuldigte sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Untersuchungshaft wird angeordnet, wenn ein dringender Tatverdacht, Verdunklungs- oder Fluchtgefahr besteht. Weitere Details wollten die Ermittlungsbehörden noch nicht mitteilen.

