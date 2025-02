Stand: 10.02.2025 16:26 Uhr Ostseestadion Rostock: Spatenstich für neue Flutlichtmasten

Die 55 Jahre alten Flutlichtmasten des Rostocker Ostseestadions werden ersetzt. Grund dafür ist nicht nur die auslaufende Betriebserlaubnis der Flutlichtanlage, sondern unter anderem auch Rost an den Masten. Laut dem Vorstand für Stadion und Infrastruktur, Günther Fett, sei der Stahl vor allem durch den Wind und die Eigenschwingung ermüdet. Zunächst werden die Fundamente direkt neben den alten Flutlichtmasten gebaut. Im Anschluss sollen die neuen Masten Stück für Stück errichtet werden. Die Masten sind circa 60 Meter lang und kommen in vier einzelnen Teilen. Das längste Bauteil ist 17 Meter lang und wird mit einem Schwerlasttransporter angeliefert. Erst wenn die neue Anlage fertiggestellt und geprüft wurde, sollen die alten Masten zurückgebaut werden. Zwischen drei und 3,5 Millionen Euro plant der FC Hansa Rostock für die Baumaßnahme ein. Die Finanzierung trägt der Verein, doch laut Vorstand Fett arbeiten sie derzeit noch an einer Fremdfinanzierung über Banken. Im Juli 2025 soll das Bauprojekt beendet sein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 10.02.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock