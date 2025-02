Stand: 03.02.2025 07:41 Uhr Ortsdurchfahrt Bad Doberan ab Montag halbseitig gesperrt

Die Ortsdurchfahrt Bad Doberan (Landkreis Rostock) ist ab Montag Richtung Kröpelin halbseitig gesperrt. Kurz hinter der Kreuzung Alexandrinenplatz werden Kabel und Schächte verlegt. Die Fahrtrichtung von Bad Doberan nach Kröpelin wird über Wittenbeck, Steffenshagen und Reddelich weiträumig umgeleitet. Aus Richtung Kröpelin kommend kann die Baustelle passiert werden. Am Freitag, dem 7. Februar, soll die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Weitere Sperrung zwischen Bargeshagen und Rethwisch

In der Region ist von Montag an auch die Straße vollgesperrt, die Bargeshagen und Rethwisch (beide Landkreis Rostock) miteinander verbindet. Dort wird das System zur Regenentwässerung in zwei Bauabschnitten erneuert. Bis zum 21. Februar ist ein Teil des Mühlenwegs in Steinbeck (Landkreis Rostock) betroffen. Danach geht es im Kiebitzweg bis Ende März weiter, wo ein Ableitungskanal für Regenwasser über mehr als 100 Meter gebaut wird. Eine Umleitung gibt es über Bad Doberan und Bahrenhorst in beide Richtungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 03.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock