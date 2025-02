Stand: 26.02.2025 18:22 Uhr Noch immer keine CO2-Bilanz für Warnowbrücke

Wie wird die CO2-Bilanz der geplanten Warnowbrücke in Rostock ausfallen? Auf diese Frage gibt es immer noch keine Antwort. Eine solche Bilanz gibt an, wie hoch die Kohlenstoffdioxid-Emission beim Bau, Betrieb und Rückbau der Brücke ausfällt. Nur so könne beurteilt werden, ob die Fußgänger- und Radfahrerbrücke einen positiven Effekt auf die CO2-Emissionen hat. Laut Stadtverwaltung soll die Baugenehmigung im Sommer vorliegen. Ursprünglich sollte die Warnowbrücke im Frühjahr 2025 fertig sein. Aktuell plant die Stadtverwaltung die Fertigstellung für Mitte 2028. Die geschätzten Kosten sind zuletzt auf rund 63 Millionen Euro gestiegen.

