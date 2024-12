Stand: 20.12.2024 16:12 Uhr Graal-Müritz will das Licht auf Seebrücke neu gestalten

Die Seebrücke in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) muss nicht saniert werden, soll aber eine neue Beleuchtung bekommen. Dafür sucht die Gemeinde Fördergeld. Bürgervorsteher Giese informierte dazu die Gemeindevertreterinnen und -vertreter am Donnerstagabend. Rund 30 Jahre ist die Seebrücke in Graal-Müritz alt. Eine neue Gestaltung der Seebrückenbeleuchtung ist nun angedacht. Dafür sind 250.000 Euro für den Haushalt im kommenden Jahr beschlossen. Es werde nach Förderungen gesucht, um möglichst im selben Zug auch die öffentlichen Toiletten zu sanieren. Die Gemeindevertretung habe zudem einen Abwägungs- und Satzungsbeschluss für ein Baugebiet auf den Weg gebracht. Mindestens 6 Wohneinheiten sollen laut Griese in der Birkenallee entstehen. Graal-Müritz brauche immensen Wohnraum.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.12.2024 | 17:30 Uhr