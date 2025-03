Stand: 17.03.2025 07:55 Uhr Neues Theaterprojekt in Teterow

Wie sind Sie mit Krisen in Ihrem Leben umgegangen? Diese Frage wollen Jugendliche des Thusch-Theaters Teterow (Landkreis Rostock) jetzt an Senioren aus der Region stellen. Und sie wollen die Antworten in einem Stück auf die Bühne bringen. "Wat nun, mit Jung und Dirn" heißt das auf zwei Jahre angelegte Projekt, mit dem die Generationen in schwierigen Zeiten enger zusammengebracht werden sollen. Eine Idee von Elisa Ottersberg Höh, die das Theater an der Uhrenschule leitet. Damit das Projekt gelingt, ruft sie Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren auf, sich bei ihr zu melden. Und sie sucht Rentner aus Teterow und Umgebung, die bereit sind, zu erzählen. Wenn sie wollen, können sie später mit auf der Bühne stehen oder einfach als Zuschauer auf ihr eigenes Leben blicken.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock