Stand: 07.03.2025 09:11 Uhr Neues Nachbarschaftsregel in Rostock Evershagen

Auf dem Gelände des Stadtteil- und Begegnungszentrums (SBZ) Evershagen ist am Freitag ein Nachbarschaftsregel eröffnet worden. Das Prinzip: Wer etwas abzugeben hat, kann es dort ablegen und wer etwas braucht, kann es sich nehmen. Es geht beispielsweise um haltbare Lebensmittel, Kleidung oder Bücher. Das Regal wurde von Schülerinnen und Schülern der Nordlichtschule gebaut. Beteiligt sind außerdem der Verein Stadtgespräche und die Rostocker Gabenzauninitiative. Um das Regal will sich in Zukunft das Team des SBZ zusammen mit Ehrenamtlichen aus dem Stadtteil kümmern, so Kristina Koebe vom Verein Stadtgespräche.

