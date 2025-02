Stand: 14.02.2025 10:44 Uhr Neuer Schulanbau für Börgerende-Rethwisch

Die Conventer Schule in Börgerende-Rethwisch (Landkreis Rostock) bekommt einen Erweiterungsbau. Das haben die Gemeindevertreter entschieden. "Die Conventer Schule ist viel zu klein", so der Bürgermeister Horst Hagemeister. Die 500 Schüler werden zum Teil in Horträumen unterrichtet. Auf 1600 Quadratmetern wird das neue Gebäude mit acht Klassenräumen und zwei Fachräumen Platz für 200 Grundschüler bieten. Ein Drittel der Kosten werden vom Land bezahlt. Außerdem möchte die Gemeinde die Kosten durch die Mieteinnahmen refinanzieren. Baubeginn ist Ende Juni 2025. Bis spätestens Ende 2027 sollen die Schüler in den neuen Räumen lernen können.

Außerdem haben die Gemeindevertreter von Börgerende-Rethwisch beschlossen, dass auf dem gesperrten Radweg zwischen Niendorf und Börgerende demnächst ein Radzählgerät aufgestellt. Eigentlich ist der Weg wegen der gefahr von Abbrüchen gesperrt. Dennoch fahren immer wieder Fahrradfahrer dort entlang, weil die Strecke direkt an der Steilküste entlang führt. Wie viele genau, möchte die Gemeinde jetzt zählen, so Hagemeister. "Die Menschen wollen an der Küste fahren und nicht an irgendeiner einer Straße", sagt der Bürgermeister. Darum möchte die Gemeinde den Weg zukünftig auch wieder sichern und befahrbar machen.

