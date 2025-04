Stand: 14.04.2025 07:02 Uhr Neue Stellboxen für Fahrräder in Rostock

In diesem Jahr sind vier Boxen am Südblick, fünf in Reutershagen beziehungsweise in Hohe Düne beim Übergang zur Fähre und zum Bus aufgestellt worden. Weitere Fahrradparkplätze sollen laut der Stadt in der Thierfelder Straße nahe der Regionalbahn installiert werden. Die Boxen sollen vor Regen, Schnee, Diebstahl und Vandalismus schützen. Die Anschaffungskosten pro Box liegen bei circa 1.500 bis 2.000 Euro. 2020 gab es am Neuen Friedhof ersten zehn Boxen. 18 weitere folgten im vergangenen Jahr am Dierkower Kreuz.

