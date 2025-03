Stand: 14.03.2025 14:20 Uhr Neue Parkgebühren an der Altstadt von Güstrow

Angrenzend an die Altstadt in Güstrow (Landkreis Rostock) wird es künftig etwas kosten, Autos auf den Parkplätzen Am Mühlentor, An der Bleiche, Am Gleviner Platz und An der Schanze abzustellen. Derzeit wird eine entsprechende Beschilderung aufgebaut, teilt die Stadt Güstrow mit. Im Anschluss würden die Parkscheinautomaten in Betrieb genommen. Die Stadtvertretung habe die Maßnahme vor gut zwei Jahren beschlossen. Pendlern sollen spezielle Tagestarife für einen Euro angeboten werden. Anwohner können für 75 Euro im Jahr ebenfalls gesonderte Parkberechtigungen beantragen. Im Vergleich mit anderen Städten lägen die Höhe der Parkgebühren im mittleren bis unteren Preisbereich, so die Stadtverwaltung.

