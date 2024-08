Stand: 02.08.2024 17:10 Uhr Netzbetreiber unterzeichnet Pachtvertrag für Werksgelände Warnemünde

Der Energienetzbetreiber "50 Hertz" plant auf einer der letzten verfügbaren Industrieflächen in Rostock Warnemünde eine Millioneninvestition. Das Unternehmen hat einen Pachtvertrag mit der Stadt unterzeichnet. Für den geplanten Offshore Gewerbepark rund um das Werftbecken gibt es mehr Interessenten als Platz. Das Gelände, das noch von Altlasten befreit werden muss, gehört der Hansestadt. Einen Erbpachtvertrag mit einer Laufzeit von mindestens 60 Jahren hat "50 Hertz" nun unterzeichnet. Das Unternehmen will auf der Fläche 80 Millionen Euro in Verwaltungsgebäude, Lager und Liegeplätze für Schiffe investieren, um von Rostock aus Offshore-Windanlagen zu warten. 180 Arbeitsplätze sollen entstehen. 2028 soll das Gelände bezugsfertig sein. Bis dahin soll auch das Hafenbecken auf 10 Meter vertieft werden, damit an der Kaikante auch Schwerlastschiffe mit bis zu 200 Metern Länge an- und ablegen können.

