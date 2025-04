Stand: 17.04.2025 06:41 Uhr Nach Winterpause: Rostocker Brunnen sprudeln wieder

Das Wasser im "Brunnen der Lebensfreude" auf dem Universitätsplatz, im "Möwenbrunnen" am Neuen Markt und der Brunnen „Menschen am Wasser“ in der Langen Straße sollen gleichzeitig wieder sprudeln, heißt von der Stadtverwaltung. "Gerade in der Innenstadt tragen sie dazu bei, dass man verweilen kann und die Kinder ein bisschen Spaß haben können", so Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger. Schrittweise starten ab dem 2. Mai alle weiteren Anlagen ihren Betrieb, heißt es vom Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen. Die Wasserspiele und Brunnenanlagen im öffentlichen Raum seien für viele Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste beliebte Treffpunkte.

Stadt investiert 440.000 Euro in Brunnen

Um die Brunnen betreiben zu können, müssen Strom, Wasser sowie notwendige Reparaturen und die Beseitigung von Schäden durch Vandalismus bezahlt werden. Rund 440.000 Euro investiert die Stadt in diesem Jahr in die Wartung von 32 Brunnen- und 15 Beregnungsanlagen. Das reiche jedoch nicht, um alle Brunnen zu betreiben. Rund 26.000 Euro zusätzlich stellen laut der Stadtverwaltung Sponsoren bereit.

