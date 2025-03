Stand: 20.03.2025 18:27 Uhr Nach Unfall neue Umspannstation in Hanstorf bei Satow

Nachdem in Hanstorf bei Satow (Landkreis Rostock) Ende vergangenen Jahres ein 20-jähriger Autofahrer gegen eine Umspannstation gefahren war, ist nun eine neue angeschlossen worden. Nach Angaben des Betreibers E.DIS soll sie unmittelbar nach dem Aufbau in Betrieb gehen und ein zwischenzeitlich aufgestelltes Provisorium ablösen. Der Unfall vor drei Monaten hatte dazu geführt, dass in rund 20 Haushalten der Strom ausgefallen war.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 20.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock